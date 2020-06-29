***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Islamic International Rating Agency (IIRA) , bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit etmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Uluslararası - Yabancı Para BB+/A3Uluslararası - Yerel Para BBB-/A3GörünümNegatifhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853333BIST