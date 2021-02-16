***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notunu aşağıdaki gibi teyit etmiştir.Uzun Vadeli Kredi Notu: BKısa Vadeli Kredi Notu: BGörünümü: NegatifKamuoyunun bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910160BIST