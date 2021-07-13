***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUlusla Uluslararası - Yabancı Para BB+/A3Uluslararası - Yerel Para BBB-/A3Görünüm Negatifhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950859BIST