***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.07.2021 18:15
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusla Uluslararası - Yabancı Para BB+/A3
Uluslararası - Yerel Para BBB-/A3
Görünüm Negatif
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950859
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0859
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1477
18:05501,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 501,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5875
|8,5932
|% -0,49
|
|Euro
|10,1565
|10,1668
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,8624
|11,9219
|% -0,77
|
|Frank
|9,3387
|9,3950
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|8,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
-
17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında