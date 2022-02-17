***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notlarını aşağıda belirtildiği şekilde revize etmiştir. Uzun Vadeli Kredi Notu: B- Kısa Vadeli Kredi Notu: B Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Ulusal Notu: trBB+Kısa Vadeli Ulusal Notu: trBKamuoyunun bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002504BIST