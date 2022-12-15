***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) ile olan kredi derecelendirme sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak sonlandırılmıştır. S&P, Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notlarını Uzun Vadeli Kredi Notu: B-, Kısa Vadeli Kredi Notu: B, Görünümü: Negatif olarak teyit ederek geri çekmiştir.Uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşundan hizmet alımı için çalışmalar devam etmekte olup, konuya dair çalışmalar tamamlandığında yeni derecelendirme kuruluşu açıklanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087656BIST