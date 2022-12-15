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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

15.12.2022 20:03
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) ile olan kredi derecelendirme sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak sonlandırılmıştır. S&P, Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notlarını Uzun Vadeli Kredi Notu: B-, Kısa Vadeli Kredi Notu: B, Görünümü: Negatif olarak teyit ederek geri çekmiştir.
 
Uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşundan hizmet alımı için çalışmalar devam etmekte olup, konuya dair çalışmalar tamamlandığında yeni derecelendirme kuruluşu açıklanacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087656


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