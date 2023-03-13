***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Bankamız kredi derecelendirme notu alınması amacıyla, Bankamız ile Fitch Ratings Ltd. (Fitch Ratings) arasında sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123657BIST