***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.03.2023 18:24
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Bankamız kredi derecelendirme notu alınması amacıyla, Bankamız ile Fitch Ratings Ltd. (Fitch Ratings) arasında sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123657
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9817
En Düşük
18,9369
18:0520,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0271
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3839
En Düşük
20,2907
18:051.165,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.165,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9676
|18,9817
|% 0,08
|
|Euro
|20,3511
|20,3839
|% 0,13
|
|Sterlin
|23,0309
|23,1464
|% -0,02
|
|Frank
|20,7147
|20,8395
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0388
|5,0641
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,32
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.879
|7.944
|-14,00
|
|Yarım
|3.849
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.944
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem