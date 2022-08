***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıİnsan Kıymetleri/Özlük HaklarıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://www.albaraka.com.tr/ihbar-hatti.aspx3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı"Çalışan Komitesi Banka'daki çalışma hayatı ile ilgili politika ve strateji geliştirilmesi için bankamızda önerilerde bulunarak alt ve orta kademe personelin yönetime katılmasını amaçlayan Personel Komitesi bulunmaktadır."Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışan Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBankamızda bu konuda Organizasyon Yedekleme Prosedürü oluşturulmuştur. Bu prosedürün amacı, Bankamızdaki kariyer ile ilgili organizasyonel yedekleme sisteminin uygulama esaslarını belirlemektir. Üst Yönetimin vekaleti, Müdürlerin vekaleti, Müdürlerin yedeklenmesi ve yetenek havuzu oluşturulması konsunda prosedürler belirlenmiştir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.albaraka.com.tr/ise-alim-sureci.aspx, Kurum kültürümüze ve aradığımız niteliklere uygun olan adaylar için işe alım süreci başlatıyoruz. Bu süreç, pozisyon ve tecrübe kriterlerine göre farklılık gösterebilir. Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Albaraka Kariyer Yönetimi Servisi aracılığıyla, çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi katılım bankacılığının pazar payını artırmayı ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Politikamızda Personelin kişiliğine saygı duymak, iş ilişkisine dair haklarının korunmasını sağlamak temel temel esaslardan biridir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/diger-politikalarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.albaraka.com.tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk-calismalari.aspxİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBu amaçla Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturulmuştur. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir. Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Banka, bu Politika?nın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemleri oluşturulmuştur. Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için ?İç Sistemler? bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır. Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur.