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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

15.10.2021 19:25



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
5
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910150
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
lke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/diger-politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832317
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 33. maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Bankamız genel kurul toplantısına yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 36,29
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.albaraka.com.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/diger-politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
18 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kâr dağıtım tekli? Sn. Mansur ÇELEPKOLU tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu’nun tekli?ne ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada 254.737.279,55 TL Net Dönem Kârı’ndan 12.736.863,98 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 11.661.044,13 TL’nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 230.339.371,44 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe’ye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922150
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/03/2021 0 % 63,53 % 28,05 % 35,48 Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları Bulunmamaktadır. İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. 33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926261



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971125


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Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
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Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,03  
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