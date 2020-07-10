***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
10.07.2020 15:13
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
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Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
1. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK - Başkan, 2.Süleyman KALKAN - II. Başkan, 3. Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI - Üye, 4.Kemal VAROL - Üye, 5. Mustafa BÜYÜKABACI - Üye, 6. Mohamed Ali CHATTI - Üye, 7. Mehmet Ali GÖKCE - Üye, 8.Houssem BEN HAJ AMOR - Üye, 9. Tawfig Shaker M. MUFTI - Üye, 10. Ghassan Ahmed M. AMODI -Üye, 11. Melikşah UTKU - Üye ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858921
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