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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

10.07.2020 15:13
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
1. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK - Başkan, 2.Süleyman KALKAN - II. Başkan, 3. Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI - Üye, 4.Kemal VAROL - Üye, 5. Mustafa BÜYÜKABACI - Üye, 6. Mohamed Ali CHATTI - Üye, 7. Mehmet Ali GÖKCE - Üye, 8.Houssem BEN HAJ AMOR - Üye, 9. Tawfig Shaker M. MUFTI - Üye, 10. Ghassan Ahmed M. AMODI -Üye, 11. Melikşah UTKU - Üye ve Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858921


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 3,70  
Altın Gr. 399 399 0,93  
Cumhuriyet 2.591 2.612 7,30  
Tam 2.667 2.680 7,60  
Yarım 1.295 1.311 3,70  
Çeyrek 648 656 1,80  
Gümüş.Ons 18,67 18,70 -0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 41,80 41,80 -0,55  
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