***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği1. Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK - Başkan, 2.Süleyman KALKAN - II. Başkan, 3. Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI - Üye, 4.Kemal VAROL - Üye, 5. Mustafa BÜYÜKABACI - Üye, 6. Mohamed Ali CHATTI - Üye, 7. Mehmet Ali GÖKCE - Üye, 8.Houssem BEN HAJ AMOR - Üye, 9. Tawfig Shaker M. MUFTI - Üye, 10. Ghassan Ahmed M. AMODI -Üye, 11. Melikşah UTKU - Üye ve Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858921BIST