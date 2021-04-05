***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
05.04.2021 19:29
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı Mazin Khairy Shaker MANNA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman KALKAN, Üye İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Üye Prof, Dr.Kemal VAROL, Üye Mustafa BÜYÜKABACI, Üye Mehmet Alı GÖKÇE, Üye Mohamed Ali CHATTI, Üye Houssem BEN HAJ AMOR, Üye Tawfig MUFTI, Üye Ghassan AMODI, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Melikşah UTKU'dur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu Sf.102
Yönetim kurulu başkanının adı
Mazin Khairy Shaker MANNA
İcra başkanı / genel müdürün adı
Melikşah UTKU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP'ta açıklanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923569
BIST