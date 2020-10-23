***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/2019 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet Raporu Sy.77-79Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746076 2018 Faaliyet Raporu Sayfa 77- 79'da komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ali GÖKCE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mohamed Ali CHATTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Süleyman KALKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mansur ÇELEPKOLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Süleyman KALKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Kemal VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Abdulsattar Abdulkarim Mohammed ABUGHUDDAH Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Hamdi DÖNDÜREN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Necmettin KIZILKAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883391BIST