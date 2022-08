***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı5 Online toplantı yapılmıştır. Fiziki toplantı yapılmamıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2021 Yılı Faalyet Raporu Sayfa 101Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008776 - Faaliyet Raporu'nda komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştırBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDiğer (Other) Kredi Komitesi Houssem BEN HAJ AMOR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Azhar Aziz DOGAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Kemal VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Malek Khodr TEMSAH Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Houssem BEN HAJ AMOR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Mohamed Ali CHATTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mohamed Ali CHATTI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Seyfullah DEMİRLEK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ali GÖKCE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Houssem BEN HAJ AMOR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet Ali GÖKCE Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mohamed Ali CHATTI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Komitesi Houssem BEN HAJ AMOR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Komitesi Kemal VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Komitesi Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Komitesi Malek Khodr TEMSAH Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Melikşah UTKU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Malek Khodr TEMSAH Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Hood Hashem Ahmed HASHEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Yousef Hassan Y. KHALAWI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)