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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

28.12.2022 09:14
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kuru


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5 Online toplantı yapılmıştır. Fiziki toplantı yapılmamıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2021 Yılı Faalyet Raporu Sayfa 101
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008776 - Faaliyet Raporu'nda komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştır
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Diğer (Other) Kredi Komitesi Houssem Ben Haj Amor Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Kemal Varol Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Azhar Aziz Dogar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Akram Yassin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Malek Khodr Temsah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Houssem Ben Haj Amor Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Mustafa Büyükabacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Mohamed Ali Chatti Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Ghassan Ahmed M Amodi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Akram Yassin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Tawfig Shaker M Mufti Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Seyfullah Demirlek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa Büyükabacı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Bekir Pakdemirli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mohamed Ali Chatti Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Houssem Ben Haj Amor Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Tawfig Shaker M Mufti Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Ghassan Ahmed M Amodi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Melikşah Utku Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Malek Khodr Temsah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Danışma Komitesi Yousef Hassan Y. Khalawi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Danışma Komitesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Danışma Komitesi Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090402


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