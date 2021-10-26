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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

26.10.2021 18:19



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu Sy. 101
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu Sy. 102
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Faaliyet Raporu Sy.102
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Riskin erken saptanması komitesi bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu Sy. 102
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorum % 100 % 50 4 4
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 67 % 0 94 5
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 100 % 100 2 2
Diğer (Other) İcra Komitesi % 100 % 50 2 2
Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi % 100 % 0 4 1
Diğer (Other) Danışma Komitesi % 100 % 0 23 5



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972552


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Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
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Gümüş Gr. 7,36 7,36 -0,21  
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