ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYatırım kuruluşu temsilcileri ile yıl içinde 5 telekonferans ve toplantı düzenlenmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742975Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.albaraka.com.tr/surdurulebilirlik/diger-politikalar.aspx başlığı altında yer almaktadırBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750516Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıBankamız Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 33. maddesinde düzenlenmektedir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiBankamız genel kurul toplantısına yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYokturEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 36,291.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.albaraka.com.tr/surdurulebilirlik/diger-politikalar.aspx başlığı altında yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı28/03/2019 0 % 76,06 % 7,69 % 68,37 Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları Bulunmamaktadır İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. 34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750516İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Sy.77Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Sy.77Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Faaliyet Raporu Sy.78Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Riskin erken saptanması komitesi bulunmamaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Sy.784.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Sy.80Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYoktur.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Sy.89Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 6 6Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 66 % 0 4 4Diğer (Other) Kredi % 75 % 0 98 5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYoktur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBanka Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK?tir. Yönetim Kurulu Başkanı?nın BDDK düzenlemeleri kapsamında icrai görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Osman AKYÜZ, Üye İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Üye Prof.Dr.Mehmet ASUTAY, Üye Muhammad Zarrug M. RAJAB, Üye Süleyman Kalkan, Üye Mustafa BÜYÜKABACI, Üye Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Üye Hamad Abdulla Ali ALOQAB, Üye Fahad Abdullah A. ALRAJHİ, Üye Prof. Dr. Kemal VAROL, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Melikşah UTKU?dur.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu Sf.94Yönetim kurulu başkanının adıAdnan Ahmed Yusuf ABDULMALEKİcra başkanı / genel müdürün adıMelikşah UTKUYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği?nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25?ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP?ta açıklanmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıAdnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/04/2005 - Hayır (No) Evet (Yes)Osman AKYÜZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/04/2000 - Hayır (No) Evet (Yes)İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/04/2005 - Hayır (No) Evet (Yes)Prof. Dr. Mehmet ASUTAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2018 - Hayır (No) Evet (Yes)Hamad Abdulla A. ALOQAB İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2008 - Hayır (No) Evet (Yes)Fahad Abdullah A. ALRAJHI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2008 - Hayır (No) Evet (Yes)Süleyman KALKAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/2018 - Hayır (No) Evet (Yes)Prof. Dr. Kemal Varol İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2013 - Hayır (No) Evet (Yes)Muhammad Zarrug M. RAJAB İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/10/2015 https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/666797 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/03/2017 - Hayır (No) Evet (Yes)Mustafa BÜYÜKABACI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/03/2017 - Hayır (No) Evet (Yes)Melikşah UTKU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/10/2016 - Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıİnsan Kıymetleri/Özlük HaklarıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://www.albaraka.com.tr/ihbar-hatti.aspx, 0850 222 87 87 numaralı Sorun Çözelim Hattı, 0850 222 5 666 veya 444 5 666 Alo Albaraka Hattı.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışan Komitesi Banka?da çalışma hayatı ile ilgili politika ve strateji geliştirilmesi için bankamızda önerilerde bulunarak alt ve orta kademe personelin yönetime katılmasını amaçlayan Personel Komitesi bulunmaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışan Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBankamızda bu konuda Organizasyon Yedekleme Prosedürü oluşturulmuştur. Bu prosedürün amacı, Bankamızdaki kariyer ile ilgili organizasyonel yedekleme sisteminin uygulama esaslarını belirlemektir. Üst Yönetimin vekaleti, Müdürlerin vekaleti, Müdürlerin yedeklenmesi ve yetenek havuzu oluşturulması konsunda prosedürler belirlenmiştir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.albaraka.com.tr/ise-alim-sureci.aspx , Kurum kültürümüze ve aradığımız niteliklere uygun olan adaylar için işe alım süreci başlatıyoruz. Bu süreç, pozisyon ve tecrübe kriterlerine göre farklılık gösterebilir. Katılım bankacılığının Türkiye?deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Albaraka Kariyer Yönetimi Servisi aracılığıyla, çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi katılım bankacılığının pazar payını artırmayı ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Politikamızda Personelin kişiliğine saygı duymak, iş ilişkisine dair haklarının korunmasını sağlamak temel temel esaslardan biridir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.albaraka.com.tr/assets/tr/pdf/yatirimci-iliskileri/etik-ilkelerpolitikasi.pdfKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.albaraka.com.tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumlulukcalismalari.aspxİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBu amaçla Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturulmuştur. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlar karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki gereklilik ve ilkelere ve evrensel kurallara sıkı sıkıya bağlı ve uyumlu olduğunun açıkça ilan edilmesidir. Banka, İç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerindeki tespitlerin ve İhbar Hattı vasıtasıyla gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirilerek rüşvet, yolsuzluk ve benzeri ekonomik suçlara ilişkin olanları tasnif ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır. Banka, bu Politika?nın uygulanması ve ihlaline ilişkin durumlar hakkında kamu dahil tüm menfaat sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve sürdürülebilirlik doğrultusunda Banka web sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Sistemleri oluşturulmuştur. Banka, ulusal ve uluslararası itibarını korumak ve güçlendirmek, müşterileri ve personel kalitesini korumak için yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için ?İç Sistemler? bünyesindeki birimler aracılığıyla risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Banka, gerek İç Kontrol Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Başkanlığı birimleriyle, gerekse İhbar Hattı aracılığıyla, kural dışı işlemlerin kendisine bildirilmesine imkan tanımaktadır. Banka, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularında (en etkili mücadele için) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikasını oluşturmuştur.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıBankamızın Kurumsal İnternet Sitesi (www.albaraka.com.tr) Hakkımızda, Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümKurumsal Yönetim/Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 2018 Sf. 66-88b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 2018 Sf. 77-79c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 2018 Sf.77ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2018 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 2018 Sf.373e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak tedbirler Bankamız Çıkar Çatışması Politikasında yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan iştirak yoktur.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 2018 Sf. 54-59İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/2019 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396?ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul?da karar verilmiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet Raporu Sy.77-79Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746076 2018 Faaliyet Raporu Sayfa 77- 79?da komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa BÜYÜKABACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Süleyman KALKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet ASUTAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muhammad Zarrug M. RAJAB Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet ASUTAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mansur ÇELEPKOLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Osman AKYÜZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Osman AKYÜZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Kemal VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Melikşah UTKU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824730BIST