***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.03.2020 15:05
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/09/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/09/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/07/2020
Açıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) ile Şirketimiz arasındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti sözleşmesi bankamızın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bununla birlikte National Investor Services Derecelendirme Anonim Şirketi ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sözleşme süresi 1 yıl olup, 03.03.2020 - 03.03.2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Önceki sözleşmeye bağlı olarak alınmış derecelendirme notunun geçerliliği 11/07/2020 tarihinde bitecek olup, eski sözleşmenin feshi dolayısıyla Yeni Sözleşme kapsamında alınacak Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun duyurusu en geç 25.06.2020 tarihinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832097
BIST