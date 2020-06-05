***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıNational Investor Services Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi03/03/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi03/03/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi05/06/2020AçıklamaNational Investors Derecelendirme A.Ş. 05/06/2020 tarihli raporunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,09 olarak belirlemiştir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu: 9,09Pay Sahipleri: 9,17Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,40Menfaat Sahipleri: 9,34Yönetim Kurulu: 8,71Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,17 9,4 9,34 8,71 9,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849658BIST