***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
05.06.2020 19:44
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
National Investor Services Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/06/2020
Açıklama
National Investors Derecelendirme A.Ş. 05/06/2020 tarihli raporunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,09 olarak belirlemiştir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu: 9,09
Pay Sahipleri: 9,17
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,40
Menfaat Sahipleri: 9,34
Yönetim Kurulu: 8,71
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,17 9,4 9,34 8,71 9,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849658
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0347
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,49
|Açılış
|: 366,65
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.651.342
|% 9,98
|
|SALIX
|11,85
|785.374
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,11
|2.124.132
|% 9,90
|
|TACTR
|5,56
|1.675.053
|% 9,88
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|MEGAP
|4,32
|1.115.019
|% -5,26
|
|MEGAP
|4,32
|1.115.019
|% -5,26
|
|MPARK
|17,03
|315.891.206
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|KRGYO
|3,80
|182.406.585
|% 4,68
|
|BNTAS
|3,50
|172.031.447
|% 7,03
|
|PGSUS
|59,00
|153.156.810
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|CEMAS
|1,23
|127.167.444
|% 0,00
|
|ODAS
|2,03
|151.942.946
|% -0,49
|
|BNTAS
|3,50
|172.031.447
|% 7,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6290
|% 1,25
|
|Frank
|7,0195
|7,0618
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8010
|1,8100
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-31,13
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.415
|-32,30
|
|Tam
|2.449
|2.493
|-25,90
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,00
|
|Çeyrek
|598
|606
|-9,10
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|2,05
|