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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

12.09.2022 19:42
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Geli


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
15/08/2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09/09/2022 (öğrenilme tarihidir)
Davanın Konusu
Bankamıza Özel Denetçi Tayin Edilmesi Talebi
Karşı Taraf(lar)
Cengiz Avcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/655 E.
Davanın Duruşma Tarihi
17/11/2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Pay sahiplerimizden Cengiz Avcı tarafından TTK'm.439 uyarınca Bankamıza özel denetçi tayin edilmesi talebiyle İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/655 E. Sayılı dosyası nezdinde dava açılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062465


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