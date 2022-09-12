***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
12.09.2022 19:42
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
15/08/2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09/09/2022 (öğrenilme tarihidir)
Davanın Konusu
Bankamıza Özel Denetçi Tayin Edilmesi Talebi
Karşı Taraf(lar)
Cengiz Avcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/655 E.
Davanın Duruşma Tarihi
17/11/2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Pay sahiplerimizden Cengiz Avcı tarafından TTK'm.439 uyarınca Bankamıza özel denetçi tayin edilmesi talebiyle İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/655 E. Sayılı dosyası nezdinde dava açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062465
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1634
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.013,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,14
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2209
|18,2286
|% -0,03
|
|Euro
|18,4668
|18,4795
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,2644
|21,3710
|% 0,92
|
|Frank
|19,0590
|19,1738
|% 0,75
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,31
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.810
|6.872
|43,00
|
|Yarım
|3.318
|3.358
|20,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,84
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,57
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem