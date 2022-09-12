***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi15/08/2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi09/09/2022 (öğrenilme tarihidir)Davanın KonusuBankamıza Özel Denetçi Tayin Edilmesi TalebiKarşı Taraf(lar)Cengiz AvcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/655 E.Davanın Duruşma Tarihi17/11/2022Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarPay sahiplerimizden Cengiz Avcı tarafından TTK'm.439 uyarınca Bankamıza özel denetçi tayin edilmesi talebiyle İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/655 E. Sayılı dosyası nezdinde dava açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062465BIST