***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
17.11.2022 17:41
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
15/08/2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09/09/2022 (öğrenilme tarihidir)
Davanın Konusu
Bankamıza Özel Denetçi Tayin Edilmesi Talebi
Karşı Taraf(lar)
Cengiz Avcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/655 E.
Davanın Duruşma Tarihi
17/11/2022
Alınan Karar
Davanın Reddine Karar Verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Cengiz Avcı tarafından özel denetçi atanması talebiyle açılan ve İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/655 Esas sayılı dosyasıyla görülen davanın 17.11.2022 tarihinde (bugün) yapılan ilk duruşmasında tefhim olunan kısa karara göre oybirliğiyle ve kesin olarak davanın reddine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080929
BIST
17:354.524
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -144,66
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:3518,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:3519,2681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0649
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:351.053,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,97
|Açılış
|: 1.053,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MTRKS
|42,90
|137.430.766
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.390.414
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.390.414
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.065.721
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.804.415
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.775.945
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.303.461
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.332.000.081
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|209.730.170
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|344.504.687
|% -9,98
|
|THYAO
|107,40
|11.492.637.176
|% 2,68
|
|EREGL
|37,08
|6.891.247.600
|% 0,11
|
|ASELS
|40,92
|6.019.451.742
|% 2,71
|
|KONTR
|194,10
|4.453.704.014
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,60
|3.579.339.877
|% 8,36
|
|EKGYO
|5,46
|2.033.672.584
|% -1,27
|
|VAKBN
|9,27
|3.449.625.974
|% -9,91
|
|ALBRK
|3,16
|1.111.555.836
|% 2,60
|
|YKBNK
|10,37
|3.461.669.743
|% -5,47
|
|HALKB
|9,28
|3.231.552.382
|% -9,73
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6138
|% 0,13
|
|Euro
|19,2530
|19,2681
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,9048
|22,0147
|% -0,83
|
|Frank
|19,4966
|19,6140
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% 0,15
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,24
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.997
|7.113
|-49,00
|
|Yarım
|3.398
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,93
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,94
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:50ALKA
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 35.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 401 adet işlem
-
17:49HALKB
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 823, 383 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 95 altında . İşlem hacmi 104, 163.00 milyon TL de
-
17:48JANTS
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 637, 357 adet işlem
-
17:45JANTS
Yüzde -8.42 oranında düşüşle 139.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 295 adet işlem