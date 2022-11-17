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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

17.11.2022 17:41
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Geli


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
15/08/2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09/09/2022 (öğrenilme tarihidir)
Davanın Konusu
Bankamıza Özel Denetçi Tayin Edilmesi Talebi
Karşı Taraf(lar)
Cengiz Avcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/655 E.
Davanın Duruşma Tarihi
17/11/2022
Alınan Karar
Davanın Reddine Karar Verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Cengiz Avcı tarafından özel denetçi atanması talebiyle açılan ve İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/655 Esas sayılı dosyasıyla görülen davanın 17.11.2022 tarihinde (bugün) yapılan ilk duruşmasında tefhim olunan kısa karara göre oybirliğiyle ve kesin olarak davanın reddine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080929


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