***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi15/08/2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi09/09/2022 (öğrenilme tarihidir)Davanın KonusuBankamıza Özel Denetçi Tayin Edilmesi TalebiKarşı Taraf(lar)Cengiz AvcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/655 E.Davanın Duruşma Tarihi17/11/2022Alınan KararDavanın Reddine Karar Verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarCengiz Avcı tarafından özel denetçi atanması talebiyle açılan ve İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/655 Esas sayılı dosyasıyla görülen davanın 17.11.2022 tarihinde (bugün) yapılan ilk duruşmasında tefhim olunan kısa karara göre oybirliğiyle ve kesin olarak davanın reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080929BIST