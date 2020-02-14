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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2020 18:36
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***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Genel Müdür Yardımcılarından Sn. Nevzat Bayraktar 14.02.2020 (bugün) itibariyle  istifaen görevlerinden ayrılmıştır.  Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819233


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Riyal 1,6082 1,6163 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.582 5,09  
Altın Gr. 307 307 1,19  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
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Gümüş.Ons 17,74 17,78 0,12  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
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