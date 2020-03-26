***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üye sayısının mevzuat gereği yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dahil olmak üzere 11 olarak belirlenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak tespitine ve yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dışındaki diğer 10 yönetim kurulu üyesinin Sn. ADNAN AHMED YUSUF ABDULMALEK Sn. MUSTAFA BÜYÜKABACISn. IBRAHIM FAYEZ HUMAID ALSHAMSISn. KEMAL VAROLSn. SÜLEYMAN KALKAN Sn. MOHAMED ALİ CHATTI Sn. MEHMET ALİ GÖKCE Sn. HOUSSEM BEN HAJ AMOR Sn. TAWFİG SHAKER M.MUTFI Sn. GHASSAN AHMED M.AMODI olarak seçilmelerine karar verildi, bu üyelerden Sn. SÜLEYMAN KALKANSn. MOHAMED ALİ CHATTISn. MEHMET ALİ GÖKCE veSn. GHASSAN AHMED M.AMODIbağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832318BIST