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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 14:27
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***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üye sayısının mevzuat gereği yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dahil olmak üzere 11 olarak belirlenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak tespitine ve yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dışındaki diğer 10 yönetim kurulu üyesinin Sn. ADNAN AHMED YUSUF ABDULMALEK Sn.  MUSTAFA BÜYÜKABACI
Sn.  IBRAHIM FAYEZ HUMAID ALSHAMSI 
Sn.  KEMAL VAROL 
Sn. SÜLEYMAN KALKAN Sn. MOHAMED ALİ CHATTI Sn. MEHMET ALİ GÖKCE Sn. HOUSSEM BEN HAJ AMOR Sn. TAWFİG SHAKER M.MUTFI Sn. GHASSAN AHMED M.AMODI  olarak seçilmelerine karar verildi, bu üyelerden Sn. SÜLEYMAN KALKAN
Sn. MOHAMED ALİ CHATTI
Sn. MEHMET ALİ GÖKCE ve 
Sn. GHASSAN AHMED M.AMODI 
bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832318


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