***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 11:29
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürü Sn.Yasemin Aydın'ın Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi Müdürlüğünden sorumlu Direktör olarak atanmasına ve Ticari Ve Kobi Satış Müdürü Sn.Mehmet Uludağ'ın Ombudsmanlık yapısından sorumlu Direktör olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856592
BIST
12:31119.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 171,01
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:316,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:317,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:31397,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,29
|Açılış
|: 397,26
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.377.453
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.112.937
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.565.123
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.328.335
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.033.146
|% -9,92
|
|SONME
|8,53
|12.178.396
|% -7,78
|
|DOBUR
|16,15
|799.368
|% -7,13
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,27
|1.181.793.310
|% 1,34
|
|SISE
|6,53
|1.054.363.696
|% 0,62
|
|PETKM
|4,37
|674.716.665
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|670.746.958
|% 4,50
|
|GARAN
|8,22
|603.595.009
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,27
|1.181.793.310
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,91
|321.087.471
|% 1,60
|
|SISE
|6,53
|1.054.363.696
|% 0,62
|
|PETKM
|4,37
|674.716.665
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|670.746.958
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5609
|8,6038
|% -0,21
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|