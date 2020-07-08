***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürü Sn.Yasemin Aydın'ın Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi Müdürlüğünden sorumlu Direktör olarak atanmasına ve Ticari Ve Kobi Satış Müdürü Sn.Mehmet Uludağ'ın Ombudsmanlık yapısından sorumlu Direktör olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856592BIST