***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 08:50
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, ulusal düzenlemelere uygun olara Değer Varlık Kiralama Şirketi unvanı ile 50.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ve söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861923
BIST
11:121.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:126,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8497
En Düşük
6,8322
11:128,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:12426,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,29
|Açılış
|: 426,09
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.517.943
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.396.448
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|4.735.049
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|22.810.491
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,34
|355.816.208
|% 0,43
|
|ASELS
|35,26
|328.649.187
|% 0,51
|
|SISE
|6,37
|250.902.777
|% -1,39
|
|SASA
|14,10
|182.829.838
|% 2,92
|
|GARAN
|7,90
|159.809.330
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,34
|355.816.208
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,95
|79.561.874
|% 4,40
|
|IHLGM
|1,79
|102.688.900
|% 1,13
|
|IHYAY
|1,38
|72.416.152
|% 9,52
|
|GSDHO
|2,62
|137.124.180
|% 9,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7582
|8,8021
|% 0,26
|
|Frank
|7,4226
|7,4673
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|38,14
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.799
|75,70
|
|Tam
|2.858
|2.875
|79,80
|
|Yarım
|1.387
|1.405
|38,00
|
|Çeyrek
|696
|703
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,23
|
Seans Raporu
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11:23KLMSN
Yüzde 6.41 oranında artışla 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 819 adet işlem
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11:22TATGD
Yüzde 4.07 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 545 adet işlem
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11:21BRSAN
Yüzde 6.48 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 608 adet işlem
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11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.42 ) 1, 354
-
11:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, MRDIN