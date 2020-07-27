***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, ulusal düzenlemelere uygun olara Değer Varlık Kiralama Şirketi unvanı ile 50.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ve söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861923BIST