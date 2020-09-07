***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 18:19
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,
Kurucusu ve yöneticisinin iştirakimiz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. olacağı, fon yönetiminde Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı ve bir kamu inisiyatifi olan Bilişim Vadisi'nin bulunacağı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu paylarının alımına ilişkin 35.000.000.-TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na kadar taahhüt verilmesine, paylarının satın alınması, bilahare alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fonun borsada işlem görmesi halinde fon paylarının borsada alım-satımı ve buna ilişkin sair tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873776
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 462,73
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4556
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8158
|8,8298
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,8000
|9,8491
|% -0,43
|
|Frank
|8,1153
|8,1641
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9842
|1,9941
|% 0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,29
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP