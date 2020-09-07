***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,Kurucusu ve yöneticisinin iştirakimiz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. olacağı, fon yönetiminde Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı ve bir kamu inisiyatifi olan Bilişim Vadisi'nin bulunacağı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu paylarının alımına ilişkin 35.000.000.-TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na kadar taahhüt verilmesine, paylarının satın alınması, bilahare alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fonun borsada işlem görmesi halinde fon paylarının borsada alım-satımı ve buna ilişkin sair tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873776BIST