***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlmanya'da faaliyet gösteren dijital bankacılık hizmetimiz Insha, 25 Milyon ¬ değerleme üzerinden 2.5 Milyon ¬ değerinde %10 hisse karşılığı Türk Holding ile Yatırım ve Pay Sahipliği Sözleşmesi imzalamıştır. Tescil süreci devam etmekte olup, hisse devri tescil süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882493BIST