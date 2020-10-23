***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 17:34
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında
1. Ombudsmanlık iş kolunun isminin "Tahkim ve İş Mükemmelliği" olarak değiştirilmesine,
2. "Çağrı Merkezi Müdürlüğü"nün isminin "Dijital Şube Yönetim Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine,
3. Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü ve Dijital Şube Yönetim Müdürlüğünün bağlı bulunduğu iş kolunun isminin "Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri" olarak belirlenmesine,
4. "Finans ve Strateji" iş kolunun isminin "Finans" olarak değiştirilmesine ve yapılan değişikliklerin organizasyon şemasına yansıtılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883387
BIST
17:581.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -8,58
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
17:587,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
17:589,4362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
17:58485,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 485,74
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler17:58
|PINSU
|9,24
|210.924.564
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.000.213
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.727.258
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,84
|2.254.412.904
|% 6,36
|
|GARAN
|7,04
|1.111.706.334
|% -0,85
|
|SISE
|6,81
|1.109.110.276
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|732.692.668
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|619.970.287
|% -4,21
|
|TSKB
|1,84
|2.254.412.904
|% 6,36
|
|EKGYO
|1,82
|619.970.287
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|442.782.886
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,48
|732.692.668
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,21
|399.977.935
|% -1,78
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9636
|7,9682
|% 0,38
|
|Euro
|9,4300
|9,4362
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3570
|10,4089
|% 0,01
|
|Frank
|8,7522
|8,8049
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-5,76
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,12
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS