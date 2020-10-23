***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında1. Ombudsmanlık iş kolunun isminin "Tahkim ve İş Mükemmelliği" olarak değiştirilmesine,2. "Çağrı Merkezi Müdürlüğü"nün isminin "Dijital Şube Yönetim Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine,3. Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü ve Dijital Şube Yönetim Müdürlüğünün bağlı bulunduğu iş kolunun isminin "Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri" olarak belirlenmesine,4. "Finans ve Strateji" iş kolunun isminin "Finans" olarak değiştirilmesine ve yapılan değişikliklerin organizasyon şemasına yansıtılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883387BIST