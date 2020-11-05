***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 16:35
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere hakkında başvuru yapılan Prof. Dr. Abdulsattar Abdulkarim Mohammed
ABUGHUDDAH'ın vefatı nedeniyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (Kurum) yapılacak
ön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin
Tebliğ'de belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi durumunda görevine
başlamak kaydıyla, Yousef Hassan Y. KHALAWI'nin Danışma Komitesi üyesi
olarak görevlendirilmesine ve söz konusu üyenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886356
BIST
17:511.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:518,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:5110,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1412
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:51524,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 9,05
|Açılış
|: 524,90
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,83
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BLCYT
|6,60
|8.963.281
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.879.292
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|106.657.917
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,94
|2.041.100.851
|% 0,14
|
|SISE
|6,62
|1.344.547.686
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,78
|1.007.793.191
|% 1,71
|
|PETKM
|4,25
|977.529.629
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,82
|815.709.918
|% 7,06
|
|EKGYO
|1,78
|1.007.793.191
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|815.709.918
|% 7,06
|
|TSKB
|2,04
|811.527.143
|% -1,45
|
|ALBRK
|1,69
|508.077.171
|% 3,05
|
|GARAN
|6,94
|2.041.100.851
|% 0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4565
|8,4608
|% 0,47
|
|Euro
|10,0002
|10,0210
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0171
|11,0724
|% 1,05
|
|Frank
|9,2797
|9,3356
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2455
|2,2568
|% 0,31
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|28,05
|
|Altın Gr.
|525
|525
|9,31
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,30
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|-0,10
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de