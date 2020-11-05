***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere hakkında başvuru yapılan Prof. Dr. Abdulsattar Abdulkarim MohammedABUGHUDDAH'ın vefatı nedeniyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (Kurum) yapılacakön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkinTebliğ'de belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi durumunda görevinebaşlamak kaydıyla, Yousef Hassan Y. KHALAWI'nin Danışma Komitesi üyesiolarak görevlendirilmesine ve söz konusu üyenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886356BIST