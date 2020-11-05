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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.11.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın Danışma Komitesi üyesi  olarak görevlendirilmek üzere hakkında başvuru yapılan Prof. Dr. Abdulsattar Abdulkarim Mohammed 
ABUGHUDDAH'ın vefatı nedeniyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (Kurum) yapılacak 
ön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin 
Tebliğ'de belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi durumunda görevine 
başlamak kaydıyla, Yousef Hassan Y. KHALAWI'nin Danışma Komitesi üyesi 
olarak görevlendirilmesine ve söz konusu üyenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886356


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Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
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Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,30  
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