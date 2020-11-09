***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 19:38
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020 - 14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.07.2020 ve 14.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız,
İlgide yer alan açıklamalarımızla Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, ulusal düzenlemelere uygun olara Değer Varlık Kiralama Şirketi unvanı ile 50.000 TL sermayeli Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına ve söz konusu Varlık Kiralama Şirketinin kuruluşu ile ilgili her türlü işlemin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuru ve işlemin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından Değer Varlık Kiralama A.Ş. unvanlı bir varlık kiralama şirketinin kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verildiği duyurulmuştu.
Değer Varlık Kiralama A.Ş. unvanlı şirketin kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887436
BIST
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|: 1.214
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|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
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|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
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|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
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|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
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|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
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|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0770
|8,0798
|% -5,16
|
|Euro
|9,5598
|9,5738
|% -5,46
|
|Sterlin
|10,6180
|10,6712
|% -4,95
|
|Frank
|8,8363
|8,8896
|% -6,27
|
|Riyal
|2,1519
|2,1627
|% -4,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-84,17
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|Altın Gr.
|485
|485
|-49,36
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
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|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-1,33
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|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,73
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|B. Petrol
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|42,51
|3,06
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