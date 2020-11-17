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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,
Bankamızın hissedarı olduğu Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş'nin 3.540.000 adet hissesinin tüm hak ve vecibeleri ile, her bir hisse bedeli 1,00 TL (Bir Türk Lirası) olmak üzere toplam 3.540.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Kırk Bin Türk Lirası) bedel karşılığında "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888963


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