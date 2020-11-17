***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 18:16
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,
Bankamızın hissedarı olduğu Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş'nin 3.540.000 adet hissesinin tüm hak ve vecibeleri ile, her bir hisse bedeli 1,00 TL (Bir Türk Lirası) olmak üzere toplam 3.540.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Kırk Bin Türk Lirası) bedel karşılığında "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888963
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05467,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,75
|Açılış
|: 467,20
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6923
|7,7004
|% -0,08
|
|Euro
|9,1266
|9,1399
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1736
|10,2246
|% 0,29
|
|Frank
|8,4160
|8,4667
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0463
|2,0566
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-1,27
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,56
|