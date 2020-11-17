***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,Bankamızın hissedarı olduğu Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş'nin 3.540.000 adet hissesinin tüm hak ve vecibeleri ile, her bir hisse bedeli 1,00 TL (Bir Türk Lirası) olmak üzere toplam 3.540.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Kırk Bin Türk Lirası) bedel karşılığında "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888963BIST