***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 18:20
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini
2005 yılından beri sürdürmekte olan Sayın Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek 30.03.2021
tarihi itibari ile Bankamızdaki görevlerinden istifaen ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921924
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|42.639.911
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|KRDMD
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|217.111.055
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|
|Euro
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|Alış
|Satış
|%
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|1.685
|-0,78
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|452
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|3.023
|5,00
|
|Tam
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|3.041
|4,96
|
|Yarım
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|1.471
|2,40
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