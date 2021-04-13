***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla ekte bulunan Hazır Bulunanlar Listeleri kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927501BIST