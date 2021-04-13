***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 16:57
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla ekte bulunan Hazır Bulunanlar Listeleri kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927503
BIST
16:521.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:528,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:529,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:52457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,77
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:50
|MTRKS
|49,56
|6.572.251
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.177.475
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.244.173
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.191.172
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,41
|1.743.615.612
|% 6,16
|
|GARAN
|6,69
|1.034.126.752
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,39
|679.955.920
|% 0,68
|
|FENER
|32,66
|607.205.380
|% 4,35
|
|THYAO
|11,77
|597.750.511
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,78
|496.360.212
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|291.899.367
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|462.717.209
|% 0,00
|
|GARAN
|6,69
|1.034.126.752
|% 1,06
|
|EREGL
|17,41
|1.743.615.612
|% 6,16
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1460
|8,1544
|% 0,06
|
|Euro
|9,7296
|9,7403
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1710
|11,2270
|% 0,04
|
|Frank
|8,8103
|8,8634
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,02
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.41 ) 1, 191
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, QUAGR, TKURU, DERHL, BJKAS
-
17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ETYAT, BALAT, BRKO, FRIGO, ADESE, MERIT, SONME, VAKFN, UTPYA
-
17:04
HATEK, MTRKS, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
MARTI, UFUK, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında