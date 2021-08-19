***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Müdürümüz Sn. Melikşah Utku, genel müdürlük görevinden fiili emeklilik nedeniyle ayrılma talebinde bulunmuş olup Yönetim Kurulumuz tarafından yeni genel müdür atanıncaya kadar Sn. Melikşah Utku'nun görevine devam etmesine karar verilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959364BIST