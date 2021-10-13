***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,1. Bankamız Genel Müdürü Melikşah UTKU'nun 13.10.2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki tüm görevlerinden fiili emeklilik nedeniyle ayrılma talebinin kabulüne,2. Genel Müdüre ilişkin tüm görev, yetki ve sorumlulukları kullanmak üzere Bankamız Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr TEMSAH'ın, Bankamızdaki mevcut görevlerine ilaveten "Genel Müdür Vekili" olarak atanmasına "Genel Müdür Vekili" olarak atanan Malek Khodr TEMSAH'ın başta kredi komitesi üyeliği olmak üzere Genel Müdüre ilişkin tüm görev, yetki ve sorumlulukları kullanmasına,3. Malek Khodr TEMSAH'ın birinci derece imza yetkisini "Genel Müdür Vekili" unvanı ile de kullanmasına,4. Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman KALKAN'ın 13.10.2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki görevlerinden istifasına ilişkin sunmuş olduğu mektup görülmüş olup, istifanın kabulüne, temsil ve ilzama ilişkin imza yetkilerinin iptaline,5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/ (1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/ (1) inci maddesi çerçevesinde geçici olarak Melikşah UTKU'nun seçilmesine,6. İşbu kararın icrasına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde alınması gereken izin ve yapılması gereken bildirim vb. tüm işlemlerin icrasına,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970469BIST