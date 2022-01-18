***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 18:57
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından,
Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca Azhar Aziz DOGAR'ın münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne geçici olarak seçilmesine ve Azhar Aziz DOGAR'ın üyeliğinin ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ve onaylanması halinde Azhar Aziz DOGAR'ın selefinin süresini tamamlamasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995087
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2034
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6533
En Düşük
13,4068
17:3215,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1600
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32797,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,12
|Açılış
|: 797,23
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
798,19
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6342
|13,6409
|% 1,51
|
|Euro
|15,4763
|15,4942
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,4551
|18,5476
|% 0,97
|
|Frank
|14,8096
|14,8988
|% 1,18
|
|Riyal
|3,6205
|3,6386
|% 1,41
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|0,20
|
|Altın Gr.
|796
|796
|10,35
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|0,32
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|1,08
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK