***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından,Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca Azhar Aziz DOGAR'ın münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne geçici olarak seçilmesine ve Azhar Aziz DOGAR'ın üyeliğinin ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ve onaylanması halinde Azhar Aziz DOGAR'ın selefinin süresini tamamlamasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995087BIST