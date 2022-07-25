***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mazin Khairy Shaker MANNA Bankamızdaki görevlerinden istafaen ayrılmıştır.Bankamız Yönetim Kurulunun25.07.2022tarihli kararı ile Yönetim Kurulunun görev dağılımına ilişkin- Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Houssem BEN HAJ AMOR'un Bankamızın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,- Sn. Houssem BEN HAJ AMOR'un Ücretlendirme Komitesi ve İcra Komitesi Başkanı olarak tayin edilmesine, - Sn. Mazin Khairy Shaker MANNA'nın istifası ile boşalan Kredi Komitesi üyeliği pozisyonuna yeni üye seçimi yapılıncaya kadar, Kredi Komitesi yedek üyesi Sn. Houssem BEN HAJ AMOR'un Kredi Komitesi'nde mezkûr istifa ile boşalan pozisyonda görev yapmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047646BIST