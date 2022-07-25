***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 21:28
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mazin Khairy Shaker MANNA Bankamızdaki görevlerinden istafaen ayrılmıştır.
Bankamız Yönetim Kurulunun
25.07.2022
tarihli kararı ile Yönetim Kurulunun görev dağılımına ilişkin
- Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Houssem BEN HAJ AMOR'un Bankamızın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,
- Sn. Houssem BEN HAJ AMOR'un Ücretlendirme Komitesi ve İcra Komitesi Başkanı olarak tayin edilmesine, - Sn. Mazin Khairy Shaker MANNA'nın istifası ile boşalan Kredi Komitesi üyeliği pozisyonuna yeni üye seçimi yapılıncaya kadar, Kredi Komitesi yedek üyesi Sn. Houssem BEN HAJ AMOR'un Kredi Komitesi'nde mezkûr istifa ile boşalan pozisyonda görev yapmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047646
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
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|Önceki Kapanış
|: 2.517
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2.553
En Düşük
2.521
18:0517,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 17,9050
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|Önceki Kapanış
|: 17,8550
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17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 18,3100
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|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18,3149
En Düşük
18,0846
18:05983,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 983,09
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|Önceki Kapanış
|: 984,99
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996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7745
|17,7812
|% 0,30
|
|Euro
|18,1792
|18,2001
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3731
|21,4803
|% 0,71
|
|Frank
|18,3735
|18,4842
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7197
|4,7434
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,66
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.613
|6.699
|-63,00
|
|Yarım
|3.222
|3.275
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem