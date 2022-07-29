***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 09:02
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bahreyn'de mukim ortağımız Al Baraka Banking Group (B.S.C) sahip olduğu "Wholesale Islamic Bank" lisansını "Inverim/1049056
BIST
10:382.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,74
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3817,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3818,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1202
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:381.019,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.019,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:36
|BEYAZ
|11,20
|17.316.775
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,60
|283.478.447
|% 8,95
|
|IHGZT
|0,77
|14.481.437
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|BIZIM
|23,96
|60.831.257
|% 6,21
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.422.781
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,10
|15.908.063
|% -7,43
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|MTRKS
|53,35
|9.028.402
|% -4,65
|
|THYAO
|49,88
|550.167.464
|% 0,36
|
|FROTO
|297,50
|465.931.744
|% 4,39
|
|KRPLS
|5,60
|283.478.447
|% 8,95
|
|SISE
|21,36
|199.747.798
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,55
|146.392.289
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,67
|101.468.904
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,60
|283.478.447
|% 8,95
|
|TSKB
|2,67
|102.348.219
|% 2,30
|
|EKGYO
|3,14
|95.769.873
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,70
|140.390.160
|% 1,29
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9492
|% 0,15
|
|Euro
|18,3711
|18,3898
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8585
|21,9681
|% 0,39
|
|Frank
|18,7797
|18,8929
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7630
|4,7868
|% 0,06
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,71
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.790
|6.837
|3,00
|
|Yarım
|3.308
|3.343
|2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.671
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,97
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51BIZIM
Yüzde 5.67 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 706, 761 adet işlem
-
10:50BERA
Yüzde 4.45 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 942, 680 adet işlem
-
10:49CMENT
Yüzde 7.47 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 151 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 34 artarak (% 0.57 ) 2, 713
-
10:48XU100
Endeks 2, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 4, 512.00 milyon TL de