***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Genel Müdür Vekili Sayın Malek Khodr TEMSAH' ın, 07.08.2022 tarih ve 2376 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Müdür olarak asaleten atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053016BIST