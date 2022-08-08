***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 17:43
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Genel Müdür Vekili Sayın Malek Khodr TEMSAH' ın, 07.08.2022 tarih ve 2376 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Müdür olarak asaleten atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053016
BIST
17:342.799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 48,50
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:3417,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:3418,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1342
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3814
En Düşük
18,1988
17:341.030,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.030,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:34
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.123.232
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.075
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|154.070.348
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.189.297
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.074.353
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.299.576
|% -9,86
|
|KZBGY
|40,00
|28.986.012
|% -9,83
|
|SNGYO
|4,05
|252.130.190
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,80
|4.470.096.143
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,46
|2.456.312.199
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.996.432.789
|% 3,63
|
|SISE
|24,00
|1.851.416.339
|% 2,56
|
|SASA
|51,95
|1.781.358.057
|% 4,32
|
|EKGYO
|3,46
|2.456.312.199
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,33
|910.648.579
|% 5,43
|
|TSKB
|3,24
|1.203.918.041
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.367.258.717
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,21
|766.444.771
|% 2,18
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9540
|17,9649
|% 0,29
|
|Euro
|18,3308
|18,3755
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,6809
|21,7896
|% 0,57
|
|Frank
|18,7521
|18,8651
|% 1,10
|
|Riyal
|4,7595
|4,7833
|% 0,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|13,07
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.971
|-19,00
|
|Yarım
|3.365
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|-0,22
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49AVTUR
Yüzde 9.42 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 889, 651 adet işlem
-
17:48ARDYZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 982, 701 adet işlem
-
17:47IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 039, 692 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 38 artarak (% 1.87 ) 2, 474
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, ORMA, YBTAS, NETAS, GSRAY, PARSN, OZGYO, DAPGM, IHAAS, VKFYO