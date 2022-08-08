***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 17:58
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Cihat KESKİN 05.08.2022 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.
07.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Seyfullah DEMİRLEK atanmıştır.
Kamuoyunun bigilerine arz ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053034
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1392
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.032,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.032,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,53
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9596
|17,9663
|% 0,30
|
|Euro
|18,3030
|18,3792
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,6527
|21,7613
|% 0,44
|
|Frank
|18,7303
|18,8432
|% 0,99
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|12,92
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|9,51
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.910
|6.994
|4,00
|
|Yarım
|3.367
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
-
17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında