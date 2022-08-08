***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Cihat KESKİN 05.08.2022 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.07.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Seyfullah DEMİRLEK atanmıştır.Kamuoyunun bigilerine arz ederiz.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053034BIST