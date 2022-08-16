***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca, Bankamızın 15 Ağustos 2022 tarih ve 2379 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Mazin Khairy Shaker Manna'nın 24.07.2022 tarihindeki istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Akram YASSIN' in seçilmesine, Sn. Akram YASSIN'ın üyeliğinin ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamasına, karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055719BIST