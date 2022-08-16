***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 09:51
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca, Bankamızın 15 Ağustos 2022 tarih ve 2379 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Mazin Khairy Shaker Manna'nın 24.07.2022 tarihindeki istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Akram YASSIN' in seçilmesine, Sn. Akram YASSIN'ın üyeliğinin ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055719
BIST
10:032.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 21,36
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:0317,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:0318,2263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0276
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2118
10:031.027,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.027,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:03
|TRCAS
|12,78
|8.102.239
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.489.282
|% 9,96
|
|PINSU
|7,99
|1.571.495
|% 7,97
|
|NETAS
|24,68
|6.176.281
|% 7,30
|
|KGYO
|20,70
|1.670.634
|% 7,25
|
|GZNMI
|56,60
|2.353.371
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,26
|19.410.969
|% -7,70
|
|ATEKS
|44,82
|1.393.986
|% -6,97
|
|BARMA
|40,70
|30.140.649
|% -5,61
|
|PAMEL
|159,90
|35.336.232
|% -5,38
|
|TUPRS
|298,00
|320.226.238
|% 3,65
|
|THYAO
|64,00
|259.197.838
|% 0,63
|
|KCHOL
|41,58
|89.737.344
|% 2,51
|
|SISE
|23,76
|76.878.786
|% 0,25
|
|PENGD
|6,85
|73.087.761
|% 0,88
|
|METRO
|1,12
|26.499.440
|% 1,82
|
|FORMT
|1,84
|35.518.620
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,35
|52.535.576
|% 0,60
|
|HLGYO
|2,95
|41.123.809
|% 5,73
|
|IHLAS
|0,57
|7.623.716
|% -1,72
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9635
|% 0,03
|
|Euro
|18,2144
|18,2263
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,5463
|21,6544
|% -0,20
|
|Frank
|18,8854
|18,9992
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% -0,02
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.901
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.363
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-1,04
|