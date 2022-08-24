***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız yönetim kuruluna 2020 yılında katılan Sn. Mehmet Ali Gökce, 23.08.2022 gün sonu itibariyle Bankamızdaki yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifaen ayrılmıştır.Sn. Mehmet Ali Gökce'ye bugüne kadar Bankamıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057920BIST