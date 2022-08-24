***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 10:16
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız yönetim kuruluna 2020 yılında katılan Sn. Mehmet Ali Gökce, 23.08.2022 gün sonu itibariyle Bankamızdaki yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifaen ayrılmıştır.
Sn. Mehmet Ali Gökce'ye bugüne kadar Bankamıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057920
BIST
10:233.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 24,03
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.128
10:2318,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1359
En Düşük
18,0790
10:2318,0528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
10:231.017,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.017,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler10:21
|HKTM
|17,71
|1.702.250
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|6.580.417
|% 9,99
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,38
|241.461
|% 9,77
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|ULUFA
|3,29
|16.029.365
|% -3,24
|
|CMBTN
|329,50
|7.039.311
|% -2,89
|
|ULUSE
|138,00
|4.660.347
|% -2,82
|
|KAPLM
|65,00
|87.750
|% -2,62
|
|THYAO
|70,20
|1.911.166.776
|% 3,54
|
|YKBNK
|6,32
|854.434.416
|% 0,64
|
|AKBNK
|11,59
|780.490.590
|% 0,96
|
|GARAN
|24,04
|580.941.223
|% 4,16
|
|ISCTR
|8,56
|550.547.091
|% 4,39
|
|YKBNK
|6,32
|854.434.416
|% 0,64
|
|ALBRK
|2,46
|195.620.091
|% 7,42
|
|EKGYO
|4,01
|298.571.636
|% 1,01
|
|AKBNK
|11,59
|780.490.590
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,56
|550.547.091
|% 4,39
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1294
|18,1423
|% 0,18
|
|Euro
|18,0413
|18,0538
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,3616
|21,4687
|% -0,02
|
|Frank
|18,7121
|18,8248
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8099
|4,8341
|% 0,03
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.836
|6.894
|-22,00
|
|Yarım
|3.331
|3.371
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,00
|
Seans Raporu
10:21
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10:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 55 artarak (% 0.93 ) 3, 431
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10:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
-
10:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, AKBNK
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10:36XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 10, 136.00 milyon TL de
-
10:36UZERB
Yüzde 9.92 oranında artışla 42.98 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 648 adet işlem