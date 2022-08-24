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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2022 10:16
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Bankamız yönetim kuruluna 2020 yılında katılan Sn. Mehmet Ali Gökce, 23.08.2022 gün sonu itibariyle Bankamızdaki yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifaen ayrılmıştır.
 
Sn. Mehmet Ali Gökce'ye bugüne kadar Bankamıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057920


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