***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 24 Ağustos 2022 tarih ve 2384 oturum no.lu yönetim kurulu kararıyla, Mehmet Ali Gökce'nin 23.08.2022 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/1 maddeleri uyarınca, Dr. Bekir Pakdemirli'nin seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058193BIST