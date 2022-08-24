***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 18:27
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 24 Ağustos 2022 tarih ve 2384 oturum no.lu yönetim kurulu kararıyla, Mehmet Ali Gökce'nin 23.08.2022 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/1 maddeleri uyarınca, Dr. Bekir Pakdemirli'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058193
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0604
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1700
En Düşük
18,0790
17:5918,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.020,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.020,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1458
|18,1700
|% 0,33
|
|Euro
|18,0867
|18,1062
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,3446
|21,4517
|% -0,10
|
|Frank
|18,7199
|18,8326
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8160
|4,8401
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|1,20
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.841
|6.905
|-11,00
|
|Yarım
|3.333
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM