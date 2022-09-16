***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 18:40
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn.Serhan Yıldırım'ın Bankamızda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin Bankamız Yönetim Kurulunun 2385 oturum no., 05.09.2022 tarihli kararına dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 07.09.2022 tarihinde yapılan başvurumuza ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde olumsuz bir görüş bildirilmemiş olup, bu suretle Sn. Serhan Yıldırım Bankamızın Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063694
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05985,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,14
|Açılış
|: 984,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2694
|18,2875
|% 0,12
|
|Euro
|18,2993
|18,3140
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,8306
|20,9350
|% -0,28
|
|Frank
|18,9131
|19,0270
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8500
|4,8743
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|11,51
|
|Altın Gr.
|986
|987
|8,59
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.693
|6.783
|71,00
|
|Yarım
|3.261
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,15
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO