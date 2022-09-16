***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Serhan Yıldırım'ın Bankamızda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin Bankamız Yönetim Kurulunun 2385 oturum no., 05.09.2022 tarihli kararına dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 07.09.2022 tarihinde yapılan başvurumuza ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde olumsuz bir görüş bildirilmemiş olup, bu suretle Sn. Serhan Yıldırım Bankamızın Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063694BIST