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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.10.2022 18:07
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Bankamızın 24 Ekim 2022 tarih ve 2395 oturum no.lu yönetim kurulu kararıyla
 
  Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde sevk ve idare  edilmek üzere "Strateji ve Dönüşüm" isminde yeni bir iş ailesi ihdas  edilmesine,   Stratejik Planlama ve Ekonomik  Araştırmalar Müdürlüğü'nün isminin "Strateji, Araştırma ve Kurumsal  Performans Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine ve "Proje Yönetimi ve Dönüşüm  Müdürlüğü" ismiyle yeni bir müdürlük kurulmasına,   "Strateji, Araştırma ve Kurumsal  Performans Müdürlüğü", "Proje Yönetimi ve Dönüşüm Müdürlüğü", ve  (Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı altında faaliyet gösteren) "İş  Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürlüğü'nün Strateji ve Dönüşümden sorumlu  Genel Müdür Yardımcılığı altında faaliyet göstermesine,   Ömer EMEÇ'in Strateji ve Dönüşümden sorumlu Genel Müdür  Yardımcılığı görevine atanmasına (*)  
 
karar verilmiştir. 
 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak ön izin başvurusuna ilgili yönetmelikte belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi kaydıyla
.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073669


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