***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 18:07
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 24 Ekim 2022 tarih ve 2395 oturum no.lu yönetim kurulu kararıyla
Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde sevk ve idare edilmek üzere "Strateji ve Dönüşüm" isminde yeni bir iş ailesi ihdas edilmesine, Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nün isminin "Strateji, Araştırma ve Kurumsal Performans Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine ve "Proje Yönetimi ve Dönüşüm Müdürlüğü" ismiyle yeni bir müdürlük kurulmasına, "Strateji, Araştırma ve Kurumsal Performans Müdürlüğü", "Proje Yönetimi ve Dönüşüm Müdürlüğü", ve (Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı altında faaliyet gösteren) "İş Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürlüğü'nün Strateji ve Dönüşümden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı altında faaliyet göstermesine, Ömer EMEÇ'in Strateji ve Dönüşümden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına (*)
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak ön izin başvurusuna ilgili yönetmelikte belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi kaydıyla
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073669
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2043
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05988,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,92
|Açılış
|: 988,25
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5881
|18,5903
|% 0,04
|
|Euro
|18,5019
|18,5349
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,2678
|21,3745
|% 1,68
|
|Frank
|18,5802
|18,6921
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|4,53
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.657
|6.760
|-9,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,05
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB