***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 24 Ekim 2022 tarih ve 2395 oturum no.lu yönetim kurulu kararıylaGenel Müdür Yardımcısı seviyesinde sevk ve idare edilmek üzere "Strateji ve Dönüşüm" isminde yeni bir iş ailesi ihdas edilmesine, Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nün isminin "Strateji, Araştırma ve Kurumsal Performans Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine ve "Proje Yönetimi ve Dönüşüm Müdürlüğü" ismiyle yeni bir müdürlük kurulmasına, "Strateji, Araştırma ve Kurumsal Performans Müdürlüğü", "Proje Yönetimi ve Dönüşüm Müdürlüğü", ve (Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı altında faaliyet gösteren) "İş Mükemmelliği ve İnovasyon Müdürlüğü'nün Strateji ve Dönüşümden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı altında faaliyet göstermesine, Ömer EMEÇ'in Strateji ve Dönüşümden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına (*)karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak ön izin başvurusuna ilgili yönetmelikte belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi kaydıylahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073669BIST