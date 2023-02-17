***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankalarca Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Atanması Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("Kurum") yapılacak ön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya ilgili süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi kaydıyla, Bankamız Strateji ve Dönüşüm'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer EMEÇ'in Albaraka Türk Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114897BIST