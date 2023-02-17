***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 18:20
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankalarca Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Atanması Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("Kurum") yapılacak ön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya ilgili süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi kaydıyla, Bankamız Strateji ve Dönüşüm'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer EMEÇ'in Albaraka Türk Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114897
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0271
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.112,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.112,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.965.953
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.323.659
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.034.466
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.131.506
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.871.046
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.639.601
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.530.803
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.376.528.700
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.352.867.155
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.364.830.745
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.134.069
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.871.046
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.352.867.155
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.376.528.700
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.871.046
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.137.085
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.213.699
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8591
|18,8634
|% 0,09
|
|Euro
|20,1170
|20,1205
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5665
|22,6797
|% 0,16
|
|Frank
|20,2212
|20,3431
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0171
|5,0422
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.551
|7.616
|-40,00
|
|Yarım
|3.689
|3.727
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.863
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem