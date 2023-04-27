***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 15:11
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında hazırlanan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Hisse Geri Alım programı, 27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanarak Yönetim Kurulu yetkilendirilmişti. Bu yetki kapsamında gerekli görülen her türlü işlemin yürütülmesi için 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141655
BIST
15:364.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,23
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3619,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3621,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 22,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:361.244,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.244,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:34
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|IHAAS
|190,60
|53.079.134
|% 9,98
|
|ALCTL
|67,20
|39.538.160
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.609.218
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.132.425
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.592.726
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,02
|60.355.766
|% -6,69
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|HURGZ
|4,22
|12.676.491
|% -4,31
|
|KOPOL
|51,75
|2.742.500.134
|% 6,13
|
|THYAO
|131,90
|2.565.347.964
|% 1,46
|
|EREGL
|32,80
|1.590.666.292
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,92
|1.282.562.430
|% 0,36
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.609.218
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|707.629.582
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,92
|1.282.562.430
|% 0,36
|
|YKBNK
|9,96
|718.127.285
|% 1,63
|
|AKFYE
|12,85
|906.094.710
|% 5,67
|
|ISCTR
|11,33
|756.039.085
|% 1,07
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4242
|19,4399
|% 0,16
|
|Euro
|21,4392
|21,4555
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,1534
|24,2745
|% 0,03
|
|Frank
|21,6321
|21,7624
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,88
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.106
|9.236
|-66,00
|
|Yarım
|4.444
|4.522
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|0,14
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem
-
15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HEKTS, FROTO
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 9 artarak (% 0.58 ) 4, 317
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, RAYSG, GRTRK, EUPWR, OTTO, KERVN, ALCTL, IHAAS