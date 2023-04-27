***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında hazırlanan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Hisse Geri Alım programı, 27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanarak Yönetim Kurulu yetkilendirilmişti. Bu yetki kapsamında gerekli görülen her türlü işlemin yürütülmesi için 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141655BIST