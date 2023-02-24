***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2023 19:47
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.03.2024
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000
Ek Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 08.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile pay geri alımı için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı.
Piyasa şartları dikkate alınarak 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren geri alım işlemlerine başlanacaktır. Genel Kurulumuzda onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde programın bitiş tarihi 31 Mart 2024'dür.
Yapılan her işlem sonrasında işlemlere ilişkin mevzuata uygun özel durum açıklamaları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116878
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
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|Önceki Kapanış
|: 5.086
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5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,1250
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|Önceki Kapanış
|: 19,1420
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18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9338
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|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0903
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|Önceki Kapanış
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|| -6,98
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|Önceki Kapanış
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1.109,40
En Düşük
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|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8772
|18,8865
|% 0,06
|
|Euro
|19,9209
|19,9266
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4984
|22,6112
|% -0,55
|
|Frank
|20,0153
|20,1359
|% -0,63
|
|Riyal
|5,0208
|5,0460
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
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