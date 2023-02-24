***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.03.2024Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000Ek AçıklamalarBankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 08.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile pay geri alımı için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı.Piyasa şartları dikkate alınarak 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren geri alım işlemlerine başlanacaktır. Genel Kurulumuzda onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde programın bitiş tarihi 31 Mart 2024'dür.Yapılan her işlem sonrasında işlemlere ilişkin mevzuata uygun özel durum açıklamaları kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116878BIST