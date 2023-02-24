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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.02.2023 19:47
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alım Programı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.03.2024
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000

Ek Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 08.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile pay geri alımı için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı.
Piyasa şartları dikkate alınarak 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren geri alım işlemlerine başlanacaktır. Genel Kurulumuzda onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde programın bitiş tarihi 31 Mart 2024'dür.
Yapılan her işlem sonrasında işlemlere ilişkin mevzuata uygun özel durum açıklamaları kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116878


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