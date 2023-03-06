***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
06.03.2023 19:05
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.03.2024
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALBRK, TREALBK00011 27.02.2023 50.000 0,002 2,9 0
ALBRK, TREALBK00011 27.02.2023 50.000 0,002 2,89 50.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 100.000 0,004 2,85 100.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 150.000 0,006 2,84 200.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 100.000 0,004 2,83 350.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 22.530 0 2,81 450.000
ALBRK, TREALBK00011 06.03.2023 100.000 0,004 2,9 472.530
Ek Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 06.03.2023 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120630
BIST