***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.03.2024Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarALBRK, TREALBK00011 27.02.2023 50.000 0,002 2,9 0ALBRK, TREALBK00011 27.02.2023 50.000 0,002 2,89 0ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 100.000 0,004 2,85 100.000ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 150.000 0,006 2,84 100.000ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 100.000 0,004 2,83 100.000ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 22.530 0 2,81 100.000ALBRK, TREALBK00011 06.03.2023 100.000 0,004 2,9 472.530ALBRK, TREALBK00011 07.03.2023 700.000 0,028 2,89 572.530ALBRK, TREALBK00011 08.03.2023 460.000 0,018 2,87 1.272.530ALBRK, TREALBK00011 08.03.2023 190.000 0,008 2,88 1.272.530ALBRK, TREALBK00011 10.03.2023 160.000 0,006 2,88 1.922.530ALBRK, TREALBK00011 10.03.2023 140.000 0,006 2,85 1.922.530ALBRK, TREALBK00011 10.03.2023 500.000 0,02 2,84 1.922.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 75.000 0,003 2,74 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 325.000 0,013 2,75 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 130.000 0,005 2,76 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 100.000 0,004 2,77 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 150.000 0,006 2,8 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 100.000 0,004 2,83 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 120.000 0,005 2,84 2.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 250.000 0,01 2,63 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 442.695 0,018 2,64 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 334.921 0,013 2,65 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 272.384 0,011 2,66 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 350.000 0,014 2,67 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 450.000 0,018 2,68 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 300.000 0,012 2,69 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 550.000 0,022 2,7 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 150.000 0,006 2,71 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 100.000 0,004 2,72 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 350.000 0,014 2,73 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 250.000 0,01 2,74 3.722.530ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 2 0 2,65 7.522.530ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 653.025 0,026 2,66 7.522.530ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 1.560.009 0,062 2,67 7.522.530ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 646.757 0,026 2,68 7.522.530ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 1.628.939 0,065 2,69 7.522.530ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 500.000 0,02 2,7 7.522.530ALBRK, TREALBK00011 17.03.2023 500.000 0,02 2,68 12.511.262ALBRK, TREALBK00011 17.03.2023 425.000 0,017 2,69 12.511.262ALBRK, TREALBK00011 17.03.2023 75.000 0,003 2,7 12.511.262ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 600.000 0,024 2,62 13.511.262ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 550.000 0,022 2,63 13.511.262ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 300.000 0,012 2,66 13.511.262ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 1.350.000 0,052 2,67 13.511.262ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 750.000 0,03 2,68 13.511.262ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 100.000 0,004 2,58 17.011.262ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 1.000.000 0,04 2,59 17.011.262ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 1.000.000 0,04 2,6 17.011.262ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 400.000 0,016 2,61 17.011.262Ek AçıklamalarBankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 21.03.2023 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126873BIST