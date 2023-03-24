***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.03.2023 09:08
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.03.2024
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 250.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 250.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALBRK, TREALBK00011 27.02.2023 50.000 0,002 2,9 0
ALBRK, TREALBK00011 27.02.2023 50.000 0,002 2,89 0
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 100.000 0,004 2,85 100.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 150.000 0,006 2,84 100.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 100.000 0,004 2,83 100.000
ALBRK, TREALBK00011 03.03.2023 22.530 0 2,81 100.000
ALBRK, TREALBK00011 06.03.2023 100.000 0,004 2,9 472.530
ALBRK, TREALBK00011 07.03.2023 700.000 0,028 2,89 572.530
ALBRK, TREALBK00011 08.03.2023 460.000 0,018 2,87 1.272.530
ALBRK, TREALBK00011 08.03.2023 190.000 0,008 2,88 1.272.530
ALBRK, TREALBK00011 10.03.2023 160.000 0,006 2,88 1.922.530
ALBRK, TREALBK00011 10.03.2023 140.000 0,006 2,85 1.922.530
ALBRK, TREALBK00011 10.03.2023 500.000 0,02 2,84 1.922.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 75.000 0,003 2,74 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 325.000 0,013 2,75 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 130.000 0,005 2,76 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 100.000 0,004 2,77 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 150.000 0,006 2,8 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 100.000 0,004 2,83 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 13.03.2023 120.000 0,005 2,84 2.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 250.000 0,01 2,63 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 442.695 0,018 2,64 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 334.921 0,013 2,65 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 272.384 0,011 2,66 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 350.000 0,014 2,67 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 450.000 0,018 2,68 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 300.000 0,012 2,69 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 550.000 0,022 2,7 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 150.000 0,006 2,71 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 100.000 0,004 2,72 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 350.000 0,014 2,73 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 15.03.2023 250.000 0,01 2,74 3.722.530
ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 2 0 2,65 7.522.530
ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 653.025 0,026 2,66 7.522.530
ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 1.560.009 0,062 2,67 7.522.530
ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 646.757 0,026 2,68 7.522.530
ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 1.628.939 0,065 2,69 7.522.530
ALBRK, TREALBK00011 16.03.2023 500.000 0,02 2,7 7.522.530
ALBRK, TREALBK00011 17.03.2023 500.000 0,02 2,68 12.511.262
ALBRK, TREALBK00011 17.03.2023 425.000 0,017 2,69 12.511.262
ALBRK, TREALBK00011 17.03.2023 75.000 0,003 2,7 12.511.262
ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 600.000 0,024 2,62 13.511.262
ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 550.000 0,022 2,63 13.511.262
ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 300.000 0,012 2,66 13.511.262
ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 1.350.000 0,052 2,67 13.511.262
ALBRK, TREALBK00011 20.03.2023 750.000 0,03 2,68 13.511.262
ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 100.000 0,004 2,58 17.011.262
ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 1.000.000 0,04 2,59 17.011.262
ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 1.000.000 0,04 2,6 17.011.262
ALBRK, TREALBK00011 21.03.2023 400.000 0,016 2,61 17.011.262
ALBRK, TREALBK00011 23.03.2023 1.250.000 0,05 2,6 19.511.262
Ek Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, 23.03.2023 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127565
BIST